مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببنى سويف

نجح مسعف وسائق بمرفق إسعاف بنى سويف، الأحد، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، في طريقها إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف بنى سويف إخطاراً يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وقام فريق الإسعاف المكون من المسعف أحمد حلمي والسائق سعداوي طحاوي بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

في سياق آخر، عقد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اجتماعًا موسّعًا، مساء اليوم، مع الجهاز التنفيذي بكامل أعضاء وتشكيله.

وحرص المحافظ على توجيه الشكر للحاضرين من أعضاء الجهاز التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء شركات المرافق على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في الإعداد والتجهيز للزيارة المهمة التي حظيت بها بني سويف، مؤكدًا أن ما بذله أعضاء الجهاز التنفيذي يعد غير مسبوق وتحملوا وتحاملوا على أنفسهم وواصلو العمل ليل نهار، حتى كلل المولى عزوجل جهودنا بنجاح الزيارة التي تتعتبر زيارة استثنائية ومتفردة عن باقى المحافظات.

وأشار المحافظ إلى أن زيارة الرئيس السيسي لبني سويف وإن كانت ليست الأولى للمحافظة، فهى مختلفة ومتميزة عن سابقتها، خاصة أنها الزيارة التي شهدت حشدًا جماهيريًا وترحيبًا شعبيًا من جميع أطياف وفئات المجتمع السويفي، إذ أنها كانت الزيارة الوحيدة التي يحرص فيها على تناول الغذاء مع أبناء المحافظة.