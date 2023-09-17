الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية الجديدة

رئيس جامعة طنطا يتفقد
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية

أجرى د.محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الأحد، جولة تفقدية بكلية الفنون التطبيقية الجديدة لمتابعة استعدادات الكلية لبدء الدراسة بها لأول مرة هذا العام وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

رافقه خلال الجولة، د.أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد ابراهيم، القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية والدكتور احمد أبو السعادات استشارى أعمال الصيانة بالمبنى.

وتابع رئيس الجامعة، خلال جولته التجهيزات لبدء الدراسة بالكلية وتفقد المدرجات والقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية، والمعامل التخصصية موجهًا بسرعة الانتهاء من الاستعدادات لبدء الدراسة بالكلية فى الـ3 تخصصات الرئيسية الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جميع التجهيزات بورش الغزل والنسيج ومعامل الطباعة والصباغة ومعامل الحاسب الآلي متطورة وفقًا لأحدث التكنولوجيات كما تم تجهيز الفراغات بـ وسائل المراقبة والحماية المدنية مشيرًا الى  حرص الجامعة على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم، لتقديم خدمات متميزة ومتطورة قادرة على تخريج أجيال قادرة على مواجهة احتياجات سوق العمل، موضحًا أن إعادة تشغيل مبنى كلية الآداب القديم لتعظيم استغلال الموارد المادية القائمة وتحقيق الاستدامة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتابع رئيس الجامعة، خلال جولته بالكلية أعمال قيد الطلاب الجدد المرشحون للدراسة بها موجها  بتذليل اى مشكلات أو عقبات قد تواجه الطلاب.

رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا يتفقد معامل وتجهيزات ورش الفنون التطبيقية
رئيس جامعة طنطا مركز البحوث والاستشارات الهندسية الغزل والنسيج وسائل المراقبة والحماية المدنية رئيس الجامعة الغزل والنسيج ومعامل الطباعة

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