عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لـ"تجديد موجه عام بالغربية"

عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد موجه عام، وموجه أول، وموجه، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وذلك برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من التعليم العام، كلية التربية، التنظيم والإدارة، الشؤون القانونية.

تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية بمديرية تعليم الغربية

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

الرصف والتطوير ليلا ونهارا بالغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شارع سعد زغلول بكفر الزيات

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي رصف الجزء الأخير من شارع سعد زغلول بكفر الزيات، حيث يتم رصف الشارع بالخرسانة العادية سمك ٢٠سم حتى نهاية موقف المحكمة بطول٥٥٠م وعرض متوسط ٦.٥م.

وقد تم رصف الجزء الأول بطول ١٥٠ م بالطبقة الأسفلتية، ورصف باقي الشارع بالخرسانة العادية سمك ٢٠ سم نظرا لطبيعة الشارع وكونه سوق رئيسي للمدينة وتعرضه للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت ولذلك تم رصفه بالخرسانة.

وشملت أعمال تطوير الشارع عمل أرصفة متكاملة من الخرسانة العادية المطبوعة لعدم مناسبة بلاط الإنترلوك لطبيعة نشاط الشارع بالمدينة.