الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 14 شخصًا فى حادث تحطم طائرة بولاية الأمازون البرازيلية

تحطم طائرة
تحطم طائرة

قال حاكم إقليم أمازوناس البرازيلي إن 14 شخصًا كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة في ولاية أمازوناس بشمال البرازيل أمس السبت.

ووقع الحادث في مقاطعة بارسيلوس على بُعد حوالي 400 كيلومتر من عاصمة الولاية ماناوس، حسبما أكدت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال حاكم ولاية أمازوناس، ويلسون ليما، عبر قناة أكس: إنني أشعر بأسف عميق لوفاة الركاب الـ12، واثنين من أفراد الطاقم الذين كانوا ضحايا تحطم الطائرة في بارسيلوس يوم السبت، مضيفًا: "لقد عملت فرقنا منذ البداية لتقديم الدعم اللازم. تعاطفي وصلواتي مع عائلاتهم وأصدقائهم". 

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وقد أصدرت شركة طيران ماناوس إيروتاكسي بيانًا أكدت فيه وقوع حادث، وأنها تجري تحقيقًا، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول الوفيات أو الإصابات.

وجاء في البيان: "نعول على احترام خصوصية الأشخاص المعنيين في هذا الوقت العصيب، وسنكون متاحين لتقديم جميع المعلومات والتحديثات اللازمة مع تقدم التحقيق".

وقالت القوات الجوية البرازيلية، في بيان، إنه تم استدعاء محققين من مركز التحقيق والوقاية من الحوادث لبدء تحقيق في سبب تحطم الطائرة، وهي من طراز Embraer Bandeirante تحمل تسجيل PT-SOG.

وفي مقابلة مع صحيفة أو جلوبو البرازيلية، قال ليما إن الجثث قد نُقلت بالفعل من الطائرة، وإن الضحايا كانوا من السياح البرازيليين، مضيفًا أن السبب الأرجح للحادث هو خطأ في الاقتراب من الهبوط.

ويقول الحاكم الإقليمي إن 12 راكبًا وطاقمًا من اثنين كانوا على متن طائرة إمبراير عندما تحطمت في مقاطعة بارسيلوس، وأضافت أيضًا أن المنطقة تواجه هطول أمطار غزيرة، وأن السبب الأرجح للحادث هو خطأ في المسار الذي سلكته وقت الهبوط.

وقال الحاكم ليما إن الجثث قد تم إخراجها بالفعل من الطائرة، وإن الضحايا هم سياح برازيليون.

البرازيل الأمازون طيران تحطم طائرة

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