الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسة صوفيا وبناتها

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى صوفيّا وبناتها بستيس وإلبيس وأغابي، وكلمة صوفيّا، تعني الحكمة، وبناتها الثلاث، ومعنى أسمائهن الإيمان والرجاء والمحبة، قد استشهدن على ما يظن، في روما على عهد الإمبراطور إدريانوس (117-138).

عظة الكنيسة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: هناك من هم بحاجة إلى التعليم الرُّوحي وإلى شخص يعمّدهم لكي تخلص نفسهم؛ أرى من واجبي أن أضحّي بحياتي الزّمنيّة من أجل أن أخلّص حياة قريبي الروحية... أنا أضع رجائي وثقتي بالله ربنا الذي يقودني بحسب وزناتي الصغيرة الفقيرة إلى كلمة المسيح مخلّصنا وإلهنا: "إنّ الَّذي يُريدُ أَن يُخَلِّصَ حَياتَه يَفقِدُها، وأَمَّا الَّذِي يَفقِدُ حَياتَه في سبيلي وسبيلِ البِشارَة فإِنَّه يُخَلِّصُها". 

بالرغم من أنّ المعنى العام لكلمة ربنا هي سهلة الفهم عندما نبدأ بفهم هذه الحالة وننوي أن نخسر الحياة من أجل الله بهدف أن نجدها فيه، عندئذٍ نبدأ بتخايل الصعاب... كلّ شيء يصبح غير واضح، وحتّى نص الكتاب المقدّس، الّذي هو واضحٌ بحد ذاته، يكتسيه الغموض. يبدو لي في هذه الحالة أنّ وحده من يفهم هو من يترك لله مجال إفهامه بطريقة استثنائية من خلال رحمته. من هنا نرى أن ّ جسدنا ضعيف وعاجز.

من جهة أخرى، وتحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استكملت، اللقاءات التكوينية لخدام فرح وعطاء، والخدام المساعدين بالقاهرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالمعادي.

شارك في اليوم الأب جورج جميل، المرشد الروحي للخدمة، والأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة، بالإضافة إلى الأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، والأخت مريم عطا، من مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

عظة الكنيسة الاحتفالية صوفي ا وبناتها بستيس وإلبيس وأغابي صوفي ا وبناتها بستيس وإلبيس وأغابي الكنيسة البيزنطية

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