الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43468 طن تشمل (12934 طن يوريا و3775 طن مولاس و5534 طن رمل و21225 طن بضائع متنوعة).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44565 طن تشمل (3500 طن سكر و8158 طن خردة و2439 طن أبلاكاش و8500 طن قمح و2834 طن حديد و13034 طن ذرة و6100 طن بضائع متنوعة).

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 982 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 432 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4096 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 367830 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4840 شاحنة .

أعلن اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ان الميناء أستقبل سفينة الحاويات HYUNDAI  SINGAPORE  والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 م و عرض 40 م قادمة من ميناء جدة السعودي والتي تعد السفينة الأولى ضمن الخدمة الجديدة  FIM  التي أطلقها الخط الملاحي الكوري  HMM  عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة في شرق الأقصى والهند والخليج وأوروبا ومن المنتظر وصول سفينة أسبوعياً للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة، في اطار الخدمات الجديدة التي أطلقتها كبرى الخطوط الملاحي العالمية عبر ميناء دمياط.

كما أضاف رئيس مجلس الإدارة أن نجاح ميناء دمياط في جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث المستمرة والتي تقوم بها هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات لزيادة قابليتها لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.

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