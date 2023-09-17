رئيس الشروق يعلن انتهاء تنفيذ أحدث محاور الطرق بالحى الرابع (صور)

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من تنفيذ أحدث محاور الطرق في الحي الرابع بالمنطقة الفاصلة بين الكمبوندات.

يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز للتوسع في إنشاء محاور طرق، بهدف تسهيل حركة المرور والانتقال بين الأحياء السكنية بكل يسر.

وأضاف رئيس الجهاز أن طول المحور حوالي 1600 متر، وبعرض حارتين لكل اتجاه، ويتضمن رصيفًا للمشاة وجزيرة وسطى وشبكة مياه وصرف صحي لخدمة المنشآت المطلة على الطريق، و20 بلاعة صرف مطر، و36 عمود إنارة زوجيًا، وتخطيطًا مروريًا ولافتات إرشادية وساحة انتظار جانبية.

وأثنى رئيس الجهاز على طاقم الإشراف والشركة المنفذة، لالتزامهم بالتنفيذ على أفضل وجه وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن لجنة الإزالة الفورية والمكلفة بمتابعة أعمال البناء خلال أيام الإجازات تمكنت من إيقاف مخالفة بناء في مهدها، حيث استغل صاحب المخالفة العطلة الأسبوعية للشروع في زيادة نسبة البناء على دور السطح بمخالفة تراخيص البناء.

وأوضح المهندس علي سعد أن اللجنة رصدت المخالفة وإزالة الشدة الخشبية، مع التحفظ على الأدوات ومعدات البناء، وذلك في أحد العقارات بحي النادي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفات وإيقاف التعامل على العقار.

كما أهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء وفقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حزم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، على مدار 24 ساعة فقط.