وقف مخالفة بناء والتحفظ على المعدات بعقار في الشروق

صرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية والمكلفة بمتابعة أعمال البناء خلال أيام الأجازات تمكنت من إيقاف مخالفة بناء في مهدها، حيث استغل صاحب المخالفة العطلة الأسبوعية للشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بمخالفة تراخيص البناء.

وأوضح المهندس علي سعد أن اللجنة قامت برصد المخالفة وإزالة الشدة الخشبية مع التحفظ على الأدوات ومعدات البناء، وذلك في أحد العقارات بحي النادي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفات وإيقاف التعامل على العقار.

كما أهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار في البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

مخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

وفي سياق منفصل، شُنّت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 233 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية.

جدير بالذكر أن الحملات التي شُنّتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تمكَّنت من ضبط 10,647 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 115 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص».

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.