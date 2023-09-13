الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 66 تعديًا على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء فى أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 66 تعديا بمركزي القوصية وأبنوب خلال الحملات المستمرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف الهام وتعليمات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.

رصد أي محاولة تعدٍ وإزالتها فورًا

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للمتابعة والمرور الدوري لرصد أي حالة تعد وإزالتها في المهد لعدم تكرار التعدي مرة أخرى؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الحصول على الغذاء.


وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.

في هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بمشاركة اللواء حاتم هدهود مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال والمقدم تامر هارون نائب مأمور مركز القوصية والمقدم محمد جمال عبدالناصر وكيل فرع الشمال والمقدم أحمد صلاح كرم رئيس المباحث والرائد يوسف السيد ومصطفى فتحى وصالح البارودي ومحمد عبدالحميد نواب رئيس المركز والمهندس على هريدي مدير حماية الأراضي الزراعية والمهندس خالد محمود طه مدير الإدارة الزاعية ومسئولي الزراعة والتنظيم بقيادة المهندس أحمد منجي وفرج عبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية بفزارة وصفاء بدوي رئيس الوحدة المحلية بمير.


وأسفرت الحملة عن إزالة 43 حالة تعد تعد على مساحة واحد فدان و١٣ قيراطا بمنطقة حوض الحوشة وغيط النعناع، فضلا عن إزالة 8 حالات تعد بمنطقة الزرابي بالقوصية عبارة عن ردم أساسات وقواعد وفك شده خشبية وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة.


كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها إزالة 15 حالة تعد منها حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بعزبة البورة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم وتم ردم القواعد في المهد  بمشاركة علاء محمود يونس رئيس قرية بني إبراهيم و8 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الحمام بمشاركة أحمد إسماعيل رئيس القرية، فضلا عن إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية المعابدة بحوض أبوشبيش وحوض الجاحر بالعطيات البحرية وحوض حبيش بالمعابدة الغربية وسكن القرية أملاك دولة بمشاركة زين عباس خلف رئيس القرية، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بالشهابية بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني محمديات بمشاركة مدحت عبدالحافظ رئيس القرية، وتم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة لعدد 66 حالة تعدي إزالة كافة أشكال التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة البناء المخالف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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