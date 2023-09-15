إزالة وإيقاف 11 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزي مغاغة ومطاي بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف وإزالة مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مغاغة نفذت حملة لإزالة التعديات تحت إشراف حسن محمد نائب رئيس المركز والمدينة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ منها 5 حالات على الأرض الزراعية في المهد وحالتي داخل الحيز العمراني بمساحة 1150 متر تقريبًا بحي شرق وبوحدة طنبدي وتم فك الأخشاب وطرد العمال والتحفظ على أدوات البناء وحضور مسئول الزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك في تواجد رئيس مجلس قروي طنبدي ومسئول الإزالات بالقرية، مشيرًا إلى أنه شدد على تكثيف الجهود والإزالة الفورية في المهد لجميع حالات التعدي بالبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف نواب رئيس المركز والمدينة قامت برصد وإزالة في المهد لعدد 4 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من قطاع أبو عزيز وحي غرب المدينة على مساحة 2785 متر بواقع إزالة حالة بقرية أبو عزيز وإزالة حالة أرض زراعية بمساحة 14 قيراط بقريه لطف الله التابعة لمجلس قروي أبو عزيز حيث تم إزالة التعدي وحرث الأرض بعد نظافتها وأخذ تعهد على المخالف بعدم التعدي مرة أخرى وإعدادها للزراعة مرة أخرى وإزالة حالتي بحي غرب المدينة باستخدام معدات الوحدة المحلية بحضور رئيس قرية أبو عزيز ورئيس حي غرب المدينه ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.