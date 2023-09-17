الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسي.. مودريك أساسي وجاكسون يقود الهجوم أمام بورنموث

تشيلسي
تشيلسي

أعلن ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من  الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم نيكولاس جاكسون ويجاوره رحيم ستيرلينج، بينما يبدأ مودريك أساسيًا مع مثلث الهجوم.

وجلس بن تشيلول الظهير الأيسر للفريق على دكة البدلاء، كما غاب في وسط الملعب الإكوادوري كايسيدو للإصابة.

 

تفاصيل تشكيل تشيلسي

 

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، سيلفا، كيلول

خط الوسط: كالاجير، إنزو، تشوكوميكا

خط الهجوم: مودريك، جاكسون، ستيرلينج

 

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة.

ويحتل تشيلسي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 نقاط، ويأمل في أن تكون بداية الصحوة من بوابة منافسه بورنموث. 

وعلى الجانب الآخر، يأتي بورنموث في المركز الـ16، برصيد نقطتين فقط، وما زال يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، وسيتسلح بأرضية ملعبه وجماهيره، أملاً في إسقاط البلوز.

 وستعرض مباراة تشيلسي ضد بورنموث عبر قناة beIN SPORTS 1، بصوت المعلق الكويتي أحمد البلوشي ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج

بورنموث تشيلسى ستيرلينج مودريك جاكسون

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