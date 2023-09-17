الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة ريتا بطوه

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قام بعدة فعاليات روحية في ايبارشية المنيا، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديسة ريتا، بطوه.

شارك في الصلاة الأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنواع الضمير".

كما ترأس لقاء خدمة يسوع نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اليوم الأب بولس نصيف، مسؤول الخدمة، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث بدأ اللقاء بالقداس الإلهي بصلاة القداس الإلهي.

عظة وفقرة للترانيم الروحية

وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا الرب الشافي"، كما تضمن الاجتماع فقرة الترانيم الروحية، بقيادة المرنم إسحق سامي، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى، كما ترأس حفل ختام النشاط الصيفي، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اليوم الختامي الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث تضمن الاحتفال الفقرات الروحية، والفنية، والاستعراضية، وفي الختام، تم تكريم أبناء وبنات الصف السادس الابتدائي، المنتقلين إلى المرحلة الإعدادية، والاحتفال بهم.

كما استقبل نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، في لقاء المحبة الأخوية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب إسطفانوس عزيز، وكيل مطرانية القوصية، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، بالمنيا.

وتناقش صاحبا النيافة حول بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشيتين، حيث عبر الأنبا مرقس عن امتنانه، للأنبا باسيليوس، الذي خدم إيبارشية القوصية، كمدبر بطريركي لها.

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