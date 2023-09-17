الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

استكمال اللقاءات التكوينية لخدام فرح وعطاء بالقاهرة

الكنيسة
الكنيسة

استكملت اللقاءات التكوينية لخدام فرح وعطاء، والخدام المساعدين بالقاهرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، وذلك تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق.

شارك في فعاليات اليوم الأب جورج جميل، المرشد الروحي للخدمة، والأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة، بالإضافة إلى الأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، والأخت مريم عطا، من مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

مفهوم نشاط فرح وعطاء

بدأ اليوم بصلاة القداس الالهي، حيث تحدث الأب جورج في كلمة العظة حول "مفهوم نشاط فرح وعطاء"، مؤكدًا أن هذه الخدمة، تمثل علاقة عميقة، مثل علاقة الله مع أمنا مريم العذراء، كما أشار إلى أنها إنكار للذات، مثلما فعل الرب يسوع على الصليب.

تضمن اليوم أيضًا المحاضرة التكوينية، التي ألقاها الأب عماد كميل العازري بعنوان "روحانية خدمة فرح وعطاء"، الذي تكلم عن عمق الخدمة، من خلال عمق علاقة الخادم مع الله، مشددًا على ضرورة فحص الضمير، بشكل مستمر.

تلا ذلك، فقرة تنشيطية، لتقسيم مجموعات العمل، أعقبها كلمة من الأب جورج جميل حول أسئلة المجموعات. واختتم اليوم بوقت ترفيهي، وتقييم عام لهذا الاجتماع.

مطران المنيا يستقبل الأنبا مرقس وليم

هذا وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل اليوم، نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، في لقاء المحبة الأخوية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب إسطفانوس عزيز، وكيل مطرانية القوصية، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، بالمنيا.

وتناقش صاحبا النيافة حول بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشيتين، حيث عبر الأنبا مرقس عن امتنانه، للأنبا باسيليوس، الذي خدم إيبارشية القوصية، كمدبر بطريركي لها.

الكنيسة الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكاثوليك إبراهيم إسحق

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