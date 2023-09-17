تفاصيل المستشفى الميدانى داخل الميسترال المصرية لدعم المنكوبين بليبيا

كشف أحمد بشتو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل المستشفى الميداني داخل حاملة الطائرات المصرية الميسترال في قاعدة طبرق البحرية لدعم المنكوبين بليبيا.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن حاملة الطائرات المصرية الميسترال وصلت إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مليون و200 ألف متضرر، وهناك أكثر من 39 ألف نازح داخل الأراضي الليبية، وأكثر من 300 ألف طفل متأثر صحيًا ونفسيًا إما بسبب الإصابة أو فقد العائلة.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية واللوجستية متعددة جدًا على الأرض في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك قرى بأكملها دُمرت مثل قرية الوردية القريبة من مدينة درنة، حيث لم يعد لها وجود جرّاء الإعصار الذي ضرب البلاد.

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال تحمل كل أنواع الاحتياجات الطبية العملياتية

وأشار إلى أن كل هذه الاحتياجات تقول إن ما تحمله الميسترال الآن واجب الوصول إلى الأراضي الليبية، وهذه مساعدة مصرية كبيرة تُقدم إلى ليبيا ربما لأول مرة بهذا الحجم والتنوع.

وتابع: "نتحدث عن مستشفى ميداني مساحته تصل إلى 750 مترًا يحمل كل أنواع الاحتياجات الطبية العملياتية، وهناك عدد كبير جدًا من الأوناش وماكينات شفط المياه التي تعيد الطرق إلى طبيعتها"، مؤكدًا أن وجود الميسترال الآن في ليبيا سيحل جزءً كبيرًا من الأزمة التي وقعت في ليبيا.

وأوضح أنه سيتم العمل على نقل المساعدات من الميسترال إلى عدد كبير جدًا من القرى المتأثرة بالإعصار، أو إيصال المحتاجين من المصابين إلى حاملة الطائرات جمال عبدالناصر، لتلقى العلاج اللازم.