الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل عربات إسعاف ومعدات هندسية ومواد إعاشة عبر “الميسترال” لإغاثة الشعب الليبى

جريدة الدستور

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وكذا عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز "ميسترال" لإرسالها بحراً إلى الشعب الليبي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وفى سياق متصل بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، إضافة إلى معدات هندسية لتحركها براً عبر منفذ السلوم، للمعاونة فى إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلاً عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

وتأتى تلك المساعدات لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين فى أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية.

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بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل عربات إسعاف ومعدات هندسية ومواد إعاشة عبر “الميسترال” لإغاثة الشعب الليبى

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