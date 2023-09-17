الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريرا: سيكون هناك تقييمات للحكام والمتميز سيتم تصعيده للدورى الممتاز

بيريرا
بيريرا

أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة،  أن خبراته كبيرة في مجال التحكيم سواء كان حكما أو محاضرا.

وواصل بيريرا أنه عندما تولى رئاسة لجنة الحكام كان لابد من عمل قاعدة بيانات لجميع الحكام وناقشنا مع أعضاء اللجنة كيفية تطوير أداء الحكام، وتم عمل آلية جديدة لمراقبي المباريات ووضعنا نظاما يساعد لجنة الحكام على تقييم أداء الحكام والمراقبين بنهاية الموسم وتم تقسيم الحكام إلى تصنيفات وتم اختيار 36 حكما، بالاضافة إلى 7 حكام دوليين بجانب اختيار عدد من المساعدين.

 تقييمات للحكام

وأضاف في المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر الجبلاية، قبل انطلاق الموسم الجديد أنه سيكون هناك تقييمات للحكام والحكم المميز فى دورى المحترفين بالدرجة الثانية سيتم تصعيده للدوري الممتاز وحكام الدوري الممتاز الذين لم يقدموا الأداء المميز في المباريات سيتم اختيارهم فى دوري الدرجة الثانية.

وقفة احتجاجية الأسبوع الماضى بمقر الجبلاية 

كان عدد من الحكام قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع الماضى بمقر الجبلاية  لتنفيذ مطالبهم بعدم تفعيل قرار بيريرا بتصنيف الحكام.

وامتص جمال علام رئيس اتحاد الكرة، غضب الحكام بعقد جلسة معهم ووعدهم بالإستماع لمطالبهم والرد عليهم قبل يوم الثلاثاء المقبل. 

وكان بيريرا قد قسم الحكام إلى عدة تصنيفات حكام للدوري الممتاز وحكام فى دوري المحترفين وحكام للدرجات الأدنى.

واختار رئيس لجنة الحكام الرئيسية، 36 حكما لادارة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الذى ينطلق غدًا الاثنين، بالإضافة لسبعة حكام دوليين.

على جانب أخر حدد اتحاد الكرة شهر مارس القادم لإقامة مباراة نهائى كأس مصر عن الموسم الماضى، كما رفض مشاركة الزمالك فى بطولة السوبر القادم، تنفيذا لقرار حرمانه من المشاركة فى البطولة لانسحابه من بطولة السوبر الاخيرة والتى اقيمت فى الأمارات وشارك بدلا منه فريق بيراميدز

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