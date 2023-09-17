زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة 2023.. وموعد التطبيق

زيادة الحد الأدنى للأجور محور اهتمام الملايين من موظفي الدولة حاليًا عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في كافة دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال تفقده عددًا من مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف.

زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة 2023

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إحالة قوانين الحوافز وزيادة الحد الأدنى للأجور 2023 المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده عددًا من مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف إلى مجلس النواب للموافقة عليها، بحيث يكون الاستحقاق اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 جاء على رأسها زيادة الحد الأدني للأجور إلى 4000 جنيه لموظف الدرجة السادسة.

وأوضح أن حزمة القرارات الجديدة تهدف إلى الحماية الاجتماعية بلغت تكلفتها نحو 60 مليار جنيه سنويًا حتي تضمن حياة كريمة للموظفين في جميع الشركات والهيئات والوزارات الحكومية والحاصلين على معاش مبادرة تكافل وكرامة والمعاشات الاجتماعية.

قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجديدة من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وهى كما يلي:-

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه بدلًا من 300 جنيه للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

زيادة الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألف جنيه.

زيادة الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة مصرية.

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لـ600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة.

إطلاق البنك الزراعي مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد أقساط هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصي نهاية 2024.

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