برلمانية: حزمة الزيادات في الأجور والمعاشات والعلاوات أبرز ملامح الجمهورية الجديدة

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للبنوك، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها اليوم على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، وافتتاحه عدد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الحزمة الجديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات والعلاوات أبرز ملامح الجمهورية الجديدة

وأكدت درويش، أن هذه الحزمة الجديدة من الزيادات في الأجور والمعاشات، علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، هي أبرز ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والحماية الاجتماعية.

واعتبرت درويش تلك القرارات بمثابة تأكيد عملي بأن المواطن المصري البسيط هو الهدف الأول للقيادة السياسية، وأن توفير حياة كريمة له ضرورة تضعها الدولة على رأس أولوياتها، موضحة أن التفاف شعب بني سويف خلف الرئيس اليوم مشهد مهم يؤكد أن الشعب المصري يقف خلف قيادته لبناء الجمهورية الجديدة، ومواجهة كل المخططات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية.

قرارات الرئيس

وأثنت درويش على قرارات الرئيس خاصة زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق،ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ،و مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن ،وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة ،وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.