زينب نوار: قرارات الرئيس السيسى تساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

أشادت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد بالجامعة المعلوماتية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى التي أطلقها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف بشأن زيادة الرواتب للعاملين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنها ستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت تداعياتها على الجميع ومنها مصر.

وأوضحت نوار، في بيان لها اليوم، أن قرارات زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300- تدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة من علاوة وزيادة الأجور وزياده علاوة غلاء المعيشة وغيره، مما ترفع من مستوى المعيشة للمواطنين وتساعدهم على تلبية احتياجاتهم.

حديث الرئيس حمل رسائل هامة لكل المصريين

وذكرت القيادية بحزب حماة الوطن أن حديث الرئيس حمل رسائل هامة لكل المصريين، وبها أمل عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، مثمنًا تقدير الرئيس لما يتحمله المصريون من ضغوط اقتصادية، مشيرة إلى أن القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع.

وأكدت نوار أن الرئيس يعمل على التخفيف على الكاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم، وتعد خطوة جديدة في الجمهورية الجديدة، موضحة أن مصر تنفذ برنامجًا واسعًا ومتعددًا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي، وأن الدولة وقيادتها تضع على رأس أولوياتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.

ولفتت نوار إلى أن إطلاق "أسبوع مشروعات الصعيد" يعد ترسيخًا لتوجه واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير قرى ونجوع محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن افتتاح الرئيس عددًا من المشروعات بالصعيد يعد رسالة قوية إلى أهالي الصعيد بأنهم في بؤرة اهتمام الدولة، وأن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في خطط تنمية الوجه القبلي بشكل عام في مختلف القطاعات وخصوصًا التنموية والخدمية، مؤكدة أن "حياة كريمة" من أهم المبادرات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى.

برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعكس انحيازه للبسطاء وحياة كريمة غيرت شكل الحياة بالريف والصعيد

أكدت أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته بنى سويف جاءت في توقيت مناسب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل والأولي بالرعاية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي جاءت تداعياتها على الجميع ومنها مصر، مشيرة إلى أن القرارات تعكس مدي انحياز الرئيس السيسي للبسطاء وشعوره بنبض الشارع، وظهر ذلك في توجيهاته للحكومة.

وبينت "الشعولي"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين، وأدخلت عليهم السعادة، مطالبة الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات، للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون.

وأشادت "الشعولي" بكلمة الرئيس السيسي في خطابه اليوم، حيث قال الرئيس، في كلمته: "أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية"، متابعة: خطاب الرئيس بعث برسائل طمأنة للمصريين، واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود، حيث قال الرئيس السيسي: "عاوز أقولكم أنا مش بعيد خالص عن الحال بتاع الناس.. مش بقول الكلام ليكم بس.. وبالمناسبة أرجع أقول إني حاسس ومنتبه.. طب إنتوا فاكرين إن لو فيه فرصة أكثر من كده.. والله لو فرصة مش هنتأخر.. ما حدش بيجب حاجة من جيبه.. أيوه والله".

وأكدت "الشعولي" أن مبادرة حياة كريمة غيرت في حياة الريف والصعيدة لتوفر حياة كريمة لأهالينا في القري، حيث أصبح أهالينا في الصعيد والريف يحصلون على أجود الخدمات، حيث تم بناء مستشفيات ومارس وصرف صحي ومبادرات صحية وغيرها التي طورت حياتهم للأفضل.