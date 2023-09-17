أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسي حريص على طمأنة المواطنين

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على طمأنة المواطنين، وتوجيه الرسائل الإيجابية لهم.

وأضاف الكيلاني، عبر مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن الدولة تشعر بحالة التضخم الموجودة في المجتمع، ومستويات الأسعار القياسية في كل دول العالم، وبالتالي هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة للمواطن أن الدولة حريصة على وفرة دخل المواطن، نظرًا للارتفاعات التي يشهدها في سلاسل التوريد.

ارتفاع تكلفة المواد الأولية

وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، أن المواد الأولية في كل دول العالم أصبحت تكلفتها مضاعفة بشكل كبير جدًا، وهناك تكلفة أضيفت إلى المنتج النهائي نتيجة للمواد الأولية التي يتم استيرادها من الدول الصناعية الضخمة، وبالتالي كل ذلك يؤتي بثماره على المنتج النهائي الذي يصل للمستهلك المصري.

وأشار أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إلى أن الدولة حريصة جدًا على مواجهة هذا النوع من الغلاء في هذا الوقت الاستثنائي، وحريصة جدًا على أن تعطي رسائل للمواطن بأن الدولة لديها قرارات إيجابية في الوقت المناسب.