الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد بيبو يغرّم لاعبى الأهلى بعد خسارة السوبر الإفريقى

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وفقاً للائحة الداخلية.

وحصل مدير الكرة على موافقة مارسيل كولر، المدير الفني، على تطبيق العقوبات المالية فور كل خسارة يتعرض لها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار العقوبة جاء بعدما انشغل اللاعبون قبل اللقاء بتجهيز احتفالية عقب الحصول على اللقب الإفريقي على طريقة "سطلانة"، ولكنهم اصطدموا بالهزيمة، وهو ما جعل مدير الكرة يوقّع العقوبة على اللاعبين، والتي تنص على 50 ألف جنيه على كل لاعب.

وعقد "كولر" جلسة مع اللاعبين أكد لهم أنه مصدوم من تراجع مستوى بعض اللاعبين وأن الهزيمة كشفت عن عدم التركيز لدى البعض في بداية الموسم.

وشدد المدير الفني على أن الخسارة قد تكون شيئاً مفيداً لتكون سبباً في استفاقة الفريق وكان من الممكن حدوث حالة من التعالي، ويعد هذا الهدف بمثابة قلم لنستفيق ونعمل حتى نصل لما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وسيكون الموضوع أصعب وبحاجة إلى جهد مضاعف في الموسم الماضي

كولر هدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد قبل انطلاق الموسم الجديد

وهدد كولر اللاعبين بأنه لن يتراجع عن معاقبة أي لاعب مقصر مهما كان دوره مع الفريق؛ لأن الأمور لا تسير وحدها، ولكن ببذل الجهاد والعرق، ولابد من التركيز بقوة في الموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي عادت، أمس السبت، من السعودية بعد مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، والتي أقيمت في الطائف.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل العودة للاستعداد لمواجهتي المصري في افتتاح بطولة الدوري للموسم الجديد وسان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، في افتتاح مباريات الدوري للموسم الجديد في برج العرب.

كولر خالد بيبو الاهلى السوبر الأفريقي المصرى

مواد متعلقة

كولر يعالج أخطاء مباراة السوبر قبل انطلاق بطولة الدوري

كولر يطلب تقريرًا عن حالة المستبعدين من مباراة السوبر الإفريقى

بعثة الأهلى تعود من السعودية اليوم بعد خسارة السوبر الإفريقى

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

«دفناه ووضعنا عليه حجارة».. اعترافات عامل رخام وآخر قتلا سائقا في المعادي

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين