خالد بيبو يغرّم لاعبى الأهلى بعد خسارة السوبر الإفريقى

قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وفقاً للائحة الداخلية.

وحصل مدير الكرة على موافقة مارسيل كولر، المدير الفني، على تطبيق العقوبات المالية فور كل خسارة يتعرض لها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار العقوبة جاء بعدما انشغل اللاعبون قبل اللقاء بتجهيز احتفالية عقب الحصول على اللقب الإفريقي على طريقة "سطلانة"، ولكنهم اصطدموا بالهزيمة، وهو ما جعل مدير الكرة يوقّع العقوبة على اللاعبين، والتي تنص على 50 ألف جنيه على كل لاعب.

وعقد "كولر" جلسة مع اللاعبين أكد لهم أنه مصدوم من تراجع مستوى بعض اللاعبين وأن الهزيمة كشفت عن عدم التركيز لدى البعض في بداية الموسم.

وشدد المدير الفني على أن الخسارة قد تكون شيئاً مفيداً لتكون سبباً في استفاقة الفريق وكان من الممكن حدوث حالة من التعالي، ويعد هذا الهدف بمثابة قلم لنستفيق ونعمل حتى نصل لما وصلنا إليه في الموسم الماضي، وسيكون الموضوع أصعب وبحاجة إلى جهد مضاعف في الموسم الماضي

كولر هدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد قبل انطلاق الموسم الجديد

وهدد كولر اللاعبين بأنه لن يتراجع عن معاقبة أي لاعب مقصر مهما كان دوره مع الفريق؛ لأن الأمور لا تسير وحدها، ولكن ببذل الجهاد والعرق، ولابد من التركيز بقوة في الموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي عادت، أمس السبت، من السعودية بعد مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، والتي أقيمت في الطائف.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل العودة للاستعداد لمواجهتي المصري في افتتاح بطولة الدوري للموسم الجديد وسان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء، في افتتاح مباريات الدوري للموسم الجديد في برج العرب.