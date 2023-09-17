البنك التجاري الدولي – كينيا يعقد ملتقى التدريب السنوي لتطوير العمل وتعزيز التواصل بين القاهرة ونيروبي

عقد البنك التجاري الدولي CIB كينيا - التابع للبنك التجاري الدولي مصر - ملتقى التدريب الجماعي السنوي لكافة العاملين بالبنك، تحت شعار "One CIB".

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة البنك التجاري الدولي التوسعية في القارة الأفريقية، وبعد نجاحه في الاستحواذ الكامل على بنك "ماي فير" الكيني في أوائل العام، سعياً للانخراط في الأسواق ذات الفرص والإمكانيات التوسعية، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات المصرية والدولية في كينيا، بما يدعم اقتصاد البلدين.

وشملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية التجريبية لفريق البنك داخل كينيا، بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية لما لها من أثر فعّال في تحقيق الوحدة بين فريق العمل، وإبراز دور التواصل الجماعي وتعزيز التفاعل وخلق الدوافع لابتكار أفكار وحلول جديدة ومبتكرة لاسيما تحقيق أهداف البنك عالمياً ومحلياً، ومواصلة تصدره للساحة المالية والمصرفية بمنتجات مبتكرة وخدمات عملاء متميزة ذات صدىً واسع وأثر إيجابي لكافة العملاء في مختلف الأسواق المالية والمصرفية المحلية والإقليمية على جميع المستويات.

وقد أقيمت فعاليات الملتقى الجماعي السنوي بحضور ممثلي الإدارة العليا للبنك التجاري الدولي من مصر وكينيا، لتعزيز اواصل العلاقة و الترابط بين مصر و كينيا

كان البنك التجاري الدولي (CIB) قد أعلن عن إطلاق منصة تعليمية جديدة بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الالكترونية، و almentor Business، منصة التعليم الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإتاحة مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية والتعليمية التي تغطي جميع الموضوعات المتعلقة بإدارة وريادة الأعمال لعملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وللمساعدة في تطوير قدرات الشركات للنمو والاستمرار خاصة الشركات الصغيرة، نظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في دفع حركة الاقتصاد القومي.

تقدم almentor Business، منصة التعلم الذاتي عبر الإنترنت، المئات من الفيديوهات لدورات تدريبية باللغة العربية والإنجليزية لخبراء متميزين حققوا العديد من النجاحات في مسيرتهم الحياتية والمهنية، حيث قدمت المنصة أكثر من 3 مليون تجربة تعليمية ناجحة.

وفي هذا السياق، صرح هاني الديب رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، يحرص القطاع على تزويد عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات بنكية شاملة.