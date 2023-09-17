الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة العمل: توعية شباب الإسماعيلية بريادة الأعمال

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت محاضرة للتوعية في مجال ريادة الأعمال لشباب المحافظة، وذلك بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، تناولت مفهوم ريادة الأعمال، وما يتميز به رجل الأعمال من مواجهة المخاطر والخطط البديلة للتغلب ومواجهة أى مشكلة، ودراسة للسوق وتحديد نوع العملاء، والتى سوف يروج منتجات لها، وأيضًا تسليط الضوء على مواصفات مشروع تندرج تحته كلمة رائد أعمال، ومنها الفرصة التى يستغلها رائد الأعمال لإنتاج فكرة مشروع، والقرار الذي يتخذه رائد الأعمال لتحقيق مشروعه على أرض الواقع، وكيفية استغلال فرصة التدريب لتكوين فكرة والإبداع فيها لبداية مشروع كرائد أعمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف للشباب بأهمية ريادة الأعمال وبدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، تحسن من مستويات معيشتهم خاصة خريجي الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة، لتأهيلهم لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية، لمساعدتهم فى تحقيقها.

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محاضرة للتوعية في مجال ريادة الأعمال

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أنه ألقى المحاضرة نهلة قناوي، مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب، والتى أكدت بدورها أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online)، ومشيرًا إلى استمرار المديرية فى سعيها نحو زيادة برامج التوعية والتثقيف للشباب من أجل زيادة وعيهم بما يخص أهمية المشروعات الصغيرة فى دفع الاقتصاد القومى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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