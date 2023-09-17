الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 سيدات في حادث تصادم على "زراعي الواسطى"

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 سيدات فى حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية العطف في مركز الواسطى، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقى العلاج و الإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

إصابة 5 في حادث تصادم على الطريق الزراعي بمركز الواسطى 

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة ونقل على الطريق الزراعي مصر-أسوان، أمام قرية العطف في مركز الواسطى. 

وقد دفع مرفق الإسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور كرم سعد، مدير المستشفى. 

وقد استقبل مستشفى الواسطى المركزي كلًا من: مبروكة م.ق.، 65 سنة، مقيمة في قرية صفط ميدوم، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد ج.أ.، 16 سنة، مقيمة في قرية صفط ميدوم، مصابة بشكل محتمل بكسر في الذراع الأيمن، وعبير م.ع.، 18 سنة، مقيمة في قرية صفط ميدوم، مصابة بشكل محتمل بكسر في الذراع الأيمن، ونجاة م.أ.، 37 سنة، مقيمة في صفط ميدوم، مصابة بشكل محتمل بكسر في الحوض وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وصفاء ع.ع.، 46 سنة، مقيمة في قرية صفط ميدوم، مصابة بشكل محتمل بكسر في الحوض وسحجات وكدمات.

 

5 سيدات الطريق الزراعي مصر أسوان مركز الواسطى مستشفي الواسطى المركزي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف العلاج و الإسعافات الأولية

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