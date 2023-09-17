الاحتفال القاتل.. إصابة 3 بالرصاص فى حفل زفاف بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بطلقات خرطوش خلال حفل زفاف في إحدى قرى مركز مغاغة في المنيا، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بإصابة مواطنين بطلق ناري، خلال الاحتفال بحفل زفاف بقرية بني خالد في مركز مغاغة شمال المنيا.

انتقل فريق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى القرية، وتبين إصابة 3 أشخاص، بطلق ناري، رش خرطوش، بسبب قيام أحد الأشخاص بإطلاق الخرطوش احتفالًا بالزفاف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة للعلاج، وتحويل أحد المصابين لمستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم.

اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من سيارة في حفل زفاف بأبوالنمرس

في سياق آخر، لقى طفل مصرعه متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من سيارة ربع نقل في حفل زفاف بأبوالنمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه من سيارة بأبوالنمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء استقلاله سيارة ربع نقل خلال المشاركة في حفل زفاف، اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

غرق شاب يحول حفل زفاف لمأتم بالأقصر

تحول فرح إلى مأتم بعد مصرع شاب يبلغ من العمر 19 عامًا غرقًا بنهر النيل، أثناء حضوره إلى الأقصر لحضور حفل زفاف أحد أقاربه بنجع الوحدة في قرية البغدادي شرق الأقصر.

كانت شرطة النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد غرق شاب يدعي "علام أحمد" 19 عامًا بنهر النيل بالقرب من مرسى الإدريسي بنجع الوحدة بمنطقة البغدادي شرق الأقصر.

انتقلت على الفور أجهزة الشرطة والأجهزة المعنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم انتشال جثة الغريق ونقله على الفور إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي الأقصر العام التابعة لهيئ الرعاية الصحية بالأقصر لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذويه باستلام الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي توالي تحقيقاتها في أسباب الحادث.