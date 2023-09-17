الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثمان ضحية عقار العمرانية المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

صرَّحت نيابة العمرانية بدفن جثة فتاة، سقطت أجزاء من عقار العمرانية المنهار عليها مما تسبب في مصرعها، وقررت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة. 

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع حادث انهيار عقار العمرانية، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وانهار فجر اليوم الأحد عقار مكون من 4 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض. 

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبوراضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين. 

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

انهيار وضحية 

وتبيَّن بالفحص انهيار عقار مكون من 4 طوابق خالٍ من السكان، وسقط على العقار المجاور له، ما أسفر عن انهيار شرفتين منه، وإصابة فتاة تُدعى آمال خالد يونس، ١٨ سنة، تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور، ونقلت إلى مستشفى "أم المصريين" للعلاج، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها. 

وانتقل اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجميع قيادات المديرية، كما انتقل اللواء أحمد جلال طنطاوي، رئيس حي العمرانية، وعدد من القيادات بالحي. 

وتم الدفع بدعم معدات من حي الطالبية وحي جنوب الجيزة وحي بولاق الدكرور، لرفع الأنقاض.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وإعداد تقرير عن سبب الانهيار.

عقار العمرانية المنهار ضحية عقار العمرانية المنهار نيابة العمرانية عقار العمرانية حادث إنهيار عقار

مواد متعلقة

مصرع فتاة أسفل الأنقاض.. 15 صورة من موقع انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار فى العمرانية وتشكيل لجنة لمعاينة المبانى المجاورة

الأكثر قراءة

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

أعضاء البرلمان يشيدون بقرارات الرئيس لدعم المواطن المصرى

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان