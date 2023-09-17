رئيس جامعة سوهاج: قرارات الرئيس السيسى جاءت لتخفيف العبء عن العاملين بالدولة

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن القرارات الاستثنائية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة جاءت لتثبت توجه الدولة نحو تخفيف العبء على المواطنين، وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليًا، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن.

كما ثمن النعماني استجابة الرئيس السيسي الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني،

لما تم التوافق عليه بين القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، والذي يبرهن على حرصه لتحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ينشدها الجميع، ومؤكدًا دعمه للجهود المُخلصة للسيد الرئيس في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية.

محافظات الصعيد شهدت تنفيذ مشروعات قومية عملاقة

فيما أشاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتكررة إلى محافظات الصعيد، لافتتاح العديد من المشروعات التنموية الجديدة، حيث شهدت محافظات الصعيد منذ تولى فخامته قيادة البلاد، تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، كما شهدت جامعة سوهاج إنجازات في مختلف القطاعات التعليمي والصحي، إلى جانب الدعم اللامحدود لتنفيذ مشروعات إنشائية تعليمية وبحثية وطبية جديدة على أعلى مستويات الجودة.

وأكد "النعماني" أن هذه المشروعات أصبح لها مردود بشكل كبير ونتائج ملموسة على أرض الواقع، فمنذ ثمانية أعوام والدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا لمشروعات تنموية في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد، بعد أن عاشت سنوات طويلة تعاني من الإهمال والنسيان، وعانى شعبها وشبابها معاناة بالغة دون إحداث أي تطوير شامل في البنية التحتية والفوقية.

جامعة سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة من الإنجازات في مختلف القطاعات

وأوضح رئيس الجامعة أنه بتوجيهات ودعم الرئيس السيسي تشهد الجامعة طفرة غير مسبوقة من الإنجازات في مختلف القطاعات، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية الكُبرى بمقر الجامعة الجديدة بتكلفة اجمالية 3 مليارات جنيه، وبالنسبة للقطاع الصحي فجار الانتهاء من تجهيز وتشغيل مجموعة من المستشفيات التخصصية، مثل مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، والمقامة على مساحة 1400 م٢ بسعة 200 سرير، بتكلفة 350 مليون جنبه، وأيضًا الانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفي شفا الأطفال، والذي تبلغ مساحته 5.6 فدان ليسع 263 سريرًا، بتكلفة 712 مليون جنيه، والذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مستشفى متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد، للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمستشفى الجديد، وذلك على مساحة 10 آلاف م٢، ليكون أول مستشفى متخصص للحروق، ويعد الهدية الثالثة من الرئيس عبدالفتاح السيسيي لصعيد مصر.

وأكد النعماني أن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت إحدي أهم المبادرات التي استفادت منها محافظات الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج، والتي كان لها النصيب الأكبر بهذه المبادرة، حيث يتم تنفيذ مشروعات بـ7 مراكز بواقع 181 قرية، تمثل حوالي 65٪ من نسبة السكان في المحافظة، وذلك بتكلفة 60 مليار جنيه.