رئيس جامعة سوهاج يشيد بزيارات الرئيس السيسي لمحافظات الصعيد

أشاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتكررة إلى محافظات الصعيد، لافتتاح العديد من المشروعات التنموية الجديدة، حيث شهدت محافظات الصعيد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، كما شهدت جامعة سوهاج إنجازات في مختلف القطاعات التعليمية والصحية، إلى جانب الدعم اللامحدود لتنفيذ مشروعات إنشائية تعليمية وبحثية وطبية جديدة على أعلى مستويات الجودة.

وأكد النعماني، أن هذه المشروعات أصبح لها مردود بشكل كبير ونتائج ملموسة على أرض الواقع، فمنذ ثمانية أعوام والدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا لمشروعات تنموية في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد، بعد أن عاشت سنوات طويلة تعاني من الإهمال والنسيان وعانى شعبها وشبابها معاناة بالغة دون إحداث أي تطوير شامل في البنية التحتية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه بتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد الجامعة طفرة غير مسبوقة من الإنجازات في مختلف القطاعات، حيث جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية الكُبرى بمقر الجامعة الجديدة بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، وبالنسبة للقطاع الصحي، فجارٍ الانتهاء من تجهيز وتشغيل مجموعة من المستشفيات المتخصصة مثل مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، والمقامة على مساحة ١٤٠٠ م٢ بسعة ٢٠٠ سرير، بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه.

فضلًا عن الانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفى شفا الأطفال، والتي تبلغ مساحتها ٥.٦ فدان لتسع ٢٦٣ سريرا، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، والتي تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مستشفى متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد، للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمستشفى الجديد، وذلك على مساحة ١٠ آلاف م٢، لتكون أول مستشفى متخصص للحروق.

وأكد النعماني، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت إحدى أهم المبادرات التي استفادت منها محافظات الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج والتي كان لها النصيب الأكبر بهذه المبادرة، حيث يتم تنفيذ مشروعات بـ7 مراكز بواقع 181 قرية، يمثلون حوالي 65% من نسبة السكان في المحافظة، وذلك بتكلفة 60 مليار جنيه.