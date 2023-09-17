الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ڤاليو" تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بـ922.3 مليون جنيه

شكرى بدير
شكرى بدير

أعلنت شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ڤاليو"، اليوم، عن إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 922.3 مليون جنيه.

وتم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة إي إف چي القابضة، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)، على شريحة واحدة وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وفي السياق، أكّد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة "ڤاليو"، أهمية إتمام الإصدار السادس لبرنامج سندات التوريق، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع إي إف چي هيرميس في إتمام هذا الإصدار الناجح، الذي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة «ڤاليو».

وشدّد "بدير" على أن هذه الصفقة تمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها.

وأضاف أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانتها، باعتبارها مركزًا متكاملًا لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّدًا شاملًا للحلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير. وأكد بدير على ثقته التامّة في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ، والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة معدلات الربحية، فضلًا عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق. 

تأتي هذه الصفة الناجحة في إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة ڤاليو، والمتمثلة في تقديم خدمات تمويلية أكثر سهولة وشمولًا، وتمثّل هذه الصفقة الإصدار الثالث لشركة ڤاليو خلال عام 2023، والسادس الذي يتمّ بالشراكة مع إي إف چي هيرميس حتى الآن.

يُذكر أن "ڤاليو" تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصرية على مدار السنوات الماضية، عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصرية، كما يعكس تحول "ڤاليو" من أحد أكبر مقدمي حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) إلى مؤسسة تكنولوجيا خدمات مالية شاملة، بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصرية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس منتجات متميّزة هي (U، بيزنس، أكيد، فليپ، إنڤست).

من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها "ڤاليو"، مؤكدّة على التزام الشركة المتجدّد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز أُطر التعاون بين الشركتين.

وأعربت عن سعادتها بنجاح هذا الإصدار وتغطيته أكثر من 1.5 مرة، وأكدت على التزامها بمواصلة دعم "ڤاليو" في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، واستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في السوق. 

يذكر أن "إي إف چي هيرميس" قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار.

وقامت "إي إف چي هيرميس" بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب العام ومروجي الإصدار وضامني التغطية للإصدار.

كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK وبنك التجاري وفا وبنك مصر في عملية الاكتتاب.

وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

مي حمدى
مي حمدى

فاليو
فاليو
إي اف چي هيرميس ڤاليو الخدمات المالية المركز المالي خدمات تمويلية

مواد متعلقة

"إى إف چى هيرميس": إتمام إصدار سندات توريق لـ"المصرية لإعادة التمويل العقارى" بـ472 مليون جنيه

مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" و"فاليو" لإطلاق أكاديمية تدريب فى مجال الأنظمة المدمجة بصناعة السيارات

الأكثر قراءة

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

انهيار عقار فى العمرانية وتشكيل لجنة لمعاينة المبانى المجاورة

الثلاثاء.. المستشار محمد شوقى يبدأ ولايته نائبًا عامًا خلفًا لـ"حمادة الصاوى"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. وجدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة

وزير البترول: مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى