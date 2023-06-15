مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" و"فاليو" لإطلاق أكاديمية تدريب في مجال الأنظمة المدمجة بصناعة السيارات

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة فاليو لإطلاق اكاديمية تدريب تركز على بناء القدرات الرقمية في برامج الأنظمة المدمجة في صناعة السيارات والقيادة الذاتية.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس تامر على رئيس المركز التقنى ومدير عام فاليو مصر.

جاء ذلك وعلى هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات افتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech العالمى؛ فى العاصمة الفرنسية باريس، نيابًة عن رئيس الجمهورية.

ويعد المؤتمر إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة، ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة فى المجال الرقمي.

وعقب التوقيع؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع جوفرى بوكوه الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بشركة فاليو؛ حيث تم خلاله بحث تعزيز التعاون فى مجال البرمجيات المدمجة كجزء من صناعة السيارات. ومناقشة خطط الشركة للتوسع فى استثماراتها بمصر.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.