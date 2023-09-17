“القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى على مواقع الدعم السريع جنوب الخرطوم

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بوقوع قصف مدفعي على مواقع الدعم السريع في جنوب الخرطوم بالسودان.

تقارير عن 13 مقبرة جماعية نتيجة هجمات الدعم السريع فى دارفور

وفي وقت سابق ذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تلقى تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجينية بإقليم دارفور السوداني والمناطق المحيطة بها نتيجة لهجمات قوات الدعم السريع وفصائل مسلحة عربية على المدنيين.

وأضاف في منشور على منصة إكس، تويتر سابقًا، أن غالبية هؤلاء المدنيين كانوا من مجموعة المساليت العرقية.

السودان يستنكر بشدة تصريحات الناطق الرسمى باسم مفوضية الاتحاد الإفريقى

وعلى صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة الماضية، عن "دهشتها واستنكارها تصريحات الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الملف السوداني"، ولا سيما في تعليقه اليوم على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية في الرابع من سبتمبر الجاري. بشأن لقاء رئيس المفوضية بقائد قوات الدعم السريع الانقلابية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية السودانية، نقلته وكالة "سونا" للأنباء، تعرب الخارجية عن "دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الملف السوداني في تعليقه اليوم على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية يوم 4 سبتمبر الجاري، وهو تعليق لا يستحق ردًا عليه".