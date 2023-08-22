سياسى سودانى يكشف لـ"الدستور" أبرز سيناريوهات الفترة المقبلة فى السودان

قال محمد آلياس الصحفي السوداني، إن أبرز السيناريوهات في الفترة القادمة، في ظل استمرار الأحداث الدموية الذي شهدها السودان خلال ٢٤ ساعة الماضية، واندلاع القتال منذ أبريل الماضي، والتي أدت إلى الانفلات الأمني، أن السودان محاط بدول كلها مضطربة التي ستؤثر على دول الجوار، كما أن الصراع في إثيوبيا والنيجر وهناك تفرقة وتغيير، كما أن السودان لديه مثلث مع تشاد وليبيا هذه الدول تشهد اضطرابات كبيرة، بالإضافة إلى منطقة شرق وسط أفريقيا والصراع الدائر في منطقة البحيرات، والسودان لديه حدود مفتوحة مع دول الجوار فهناك هجرة غير شرعية وانتشار السلاح، كما أن الحدود مفتوحة للوصول إلى أم درمان وظهور العصابات وانتشار ااسلحة وعدم وجود حكومة مركزية في الخرطوم سيؤدي إلى نتائج وخيمة.

وأضاف آلياس في تصريحات لـ"الدستور": "يدرك دول الجوار أن للسودان لديه بعد سياسي واستراتيجي في حال مشكلة للسودان والوصول إلى التفاوض لا تكون هذه الدول في مأمن لأن للسودان لديه حدود مفتوحة وحركة نزوح بين القبائل لهذه الدول ووصول مشتركة بين القبائل السودانية، بالإضافة إلى حركة التجارة المنتشرة بين السودان وحدود ليبيا، كما تعتبر منطقة البحر الأحمر هي منطقة الصراع القادم لأن للسودان لديه أطول ساحل.

كما أن أبرز السيناريوهات المقبلة خطيرة إلا أن وصل الطرفين للتفاوض وتخفيف الصراع الدموي الحالي لأن الصراع الحالي افقد السودان مميزات كثيرة، وافقد المواطن السوداني الأمن والغذاء.

أبرز الأحداث الدموية

وأعلن الجيش السوداني، الإثنين، مقتل اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة، في معارك نيالا بولاية جنوب دارفور غربي البلاد.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان: “ينعى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة 16 مشاة الذي اغتالته يد الغدر والخيانة”.

وتصاعدت حدة التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمحيط سلاح المدرعات الاستراتيجي في منطقة الشجرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

ويقع سلاح المدرعات على بعد نحو 12 كيلومترا إلى الجنوب من القيادة العامة للجيش ويمتد على مساحة 20 كيلومتر مربع ويضم ألوية مشاة ووحدات لسيارات مدرعة و 5 كتائب دبابات من طرز "تي55 و72 و190" .