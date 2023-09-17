مرتل كنسي: الأحد هو يوم الرب في المسيحية وله ألحان خاصة

يعتبر يوم الأحد هو اليوم الأكثر قدسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ أن الكنيسة تؤمن ان المسيح قد قام من بين الأموات يوم الاحد بعدما صلب يوم الجمعة، لذلك تضعه الكنيسة في ركن مقدس تتجلى ملامحه في صلواتها المفرحة في ذلك اليوم.

وقال المرتل مينا منير، أستاذ الألحان والتسبحة بمراكز إعداد وتأهيل الخدام، والخادم بمركز مار بولس لاعداد وتاهيل الشمامسة في تصريح خاص، إن يوم الأحد له قدسية خاصة اذ يتعامل معه الاقباط في نفس قدسية يوم السبت بالنسبة لليهود، الذي جاء في وصية من ضمن الوصايا العشر الذي اعطاها الله لموسى قائلا: اذكر يوم السبت لتقدسه، فيرون انه يوم الرب.

يوم الرب في المسيحية

وأشار المرتل مينا منير إلى أن المسيحيين يتعاملون مع ذلك بشكل روحي فكان اليهود قديما لا يعملون فيه اي شئ مهما كان ويصلون فقط، إلا أن الأقباط يرون أن التطبيق الروحي للوصية أفضل بمئات المرات عن التطبيق الحرفي، إذ أن المسيح نفسه كان يصنع المعجزات ويشفى المرضى ويخرج الشياطين في يوم السبت.

وأكد أن الكنيسة ترى أن فعل الخير والامانة في العمل ومحبة الاخر، واحتمال ضعفات الناس هي امور محببة على قلب الله وواجب تطبيقها يوم الاحد، وكل ايام الاسبوع، كما ان الانجيل نفسه يقول عن المسيح: "الَّذِي جَعَلَنَا كُفَاةً لأَنْ نَكُونَ خُدَّامَ عَهْدٍ جَدِيدٍ، لاَ الْحَرْفِ بَلِ الرُّوحِ. لأَنَّ الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلكِنَّ الرُّوحَ يُحْيِي." (2 كو 3: 6).

النغمات المفرحة يوم الأحد

وأوضح "منير" أن الكنيسة تميز يوم الاحد بنغمات مفرحة والحان خاصة فعلى سبيل المثال إذا توفي أحد الأفراد يوم الأحد لا يصلي عليه بالنغمات الحزينة المعتادة في صلوات الجناز، بينما يقال في القداس الإلهي لحن :"الليلويا فاى بيه بى ايه هوؤ ايطا ابشويس ثاميوف. مارين ثيليل انتين اونوف اممون انخيتف. او ابشويس إك إيه ناهمين أو ابشويس إك إيه سوتين نين مويت: افئزماروؤت انجيه في اثنيو خين افران ام ابشويس الليلويا".

وتعني ترجمة هذه الكلمات باللغة العربية، “ هلليلويا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب هلليلويا”.