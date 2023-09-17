الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. المايسترو سليم سحاب يحيي احتفالية "الصحفيين" بمئوية سيد درويش

المايسترو سليم سحاب
المايسترو سليم سحاب

يحيي المايسترو الكبير سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"،  وتقام الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد ١٧ سبتمبر  تحت رعاية وزارة التضامن.

 

 

مفاجأة لأطفال الصحفيين خلال الحفل

 

ومن المقرر أن يعلن المايسترو الكبير سليم سحاب اليوم، عن مفاجأة لأطفال الصحفيين وكل أطفال مصر، ومن المقرر أن يلتقي سحاب مع الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية في مؤتمر صحفي بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي)  عقب انتهاء الاحتفالية التي تنظمها نقابة الصحفيين

 

ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية  كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش. 

 

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المايسترو سليم سحاب يحيى احتفالية "الصحفيين" بمئوية سيد درويش غدًا

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سليم سحاب: لا بد أن نكون أمام ساعة تذوق للموسيقى فى المدارس أسبوعيًا

 

ووجه خالد البلشى نقيب الصحفيين الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لرعايتها الاحتفالية، وأشار إلى أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى ترعى مسابقة المتوفقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعى، فى إطار تعاونها الدائم فى كل ما يخص الصحفيين.

 

احتفالات النقابة بمئوية سيد درويش

 

ويعد هذا الاحتفال الثانى، الذى تنظمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، الذى يعد أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التى صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمجدد الأبرز، والتى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

وأوضح محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن هذا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.

المايسترو الكبير سليم سحاب نقابة الصحفيين مئوية فنان الشعب وزارة التضامن الصحفيين

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