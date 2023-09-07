الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سليم سحاب: لا بد أن نكون أمام ساعة تذوق للموسيقى فى المدارس أسبوعيًا

الموسيقار سليم سحاب
الموسيقار سليم سحاب

أكد الموسيقار سليم سحاب، أهمية الموسيقى ودورها في حياة المواطنين كونها أهم الأسلحة لتربية النشأ على كل المستويات.

جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطني بجلسات الحوار الوطني بشأن الصناعات الثقافية، مؤكدًا أن الموسيقى سلاح هام في تربية النشء ومن هنا أقترح أن نكون أمام ساعة تذوق أسبوعية لطلاب المدارس، خاصة أن ذلك يساعد على تحقيق الانتماء ودع النشء بشكل وطني.

كما أكد أهمية تفعيل قصور الثقافة على مستوى الكورال وعمل مسابقات خاصة بذلك في ضوء دعم بيئة الموسيقى ومن ثم يكون لمثل هذه التحركات إطارات حماية للجميع من التطرق لأي أطراف أو رؤى إرهابية أو متشددة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه عندما يكون على المسرح يدرك أنه موجود على هذا المكان من أجل تقديم رسالة ربنا خلقه من أجلها قائلا: "بحس وأنا على المسرح إن ربنا خلقني عشان أؤدى رسالة للناس".

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وانطلقت اليوم، جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

تأتى الجلسات النقاشية بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الموسيقار سليم سحاب لجنة الثقافة الصناعات الثقافية الموسيقى التحركات

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