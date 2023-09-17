فى الذكرى الـ50 للنصر.. "صاحبة السعادة" تقدم حلقة خاصة عن حرب أكتوبر (الثلاثاء)

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973، على قناة "dmc"، الثلاثاء المقبل.

فنانون شاركوا في حرب أكتوبر

وتستضيف الحلقة، أربعة من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر وهم الفنان لطفي لبيب "سلاح المشاة"، الفنان أحمد فؤاد سليم "دفاع جوي"، الفنان حسن العدل "سلاح المدفعية" والفنان سامي عبدالحليم "مشاة ميكانيكا".

ويستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكي النجوم الأربعة قصصًا وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.