السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. حلقة خاصة من "صاحبة السعادة" بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (صور)

حلقة صاحبة السعادة
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر

تقدم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس حلقة خاصة من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973. 

الحلقة التي تعرض في سهرة الثلاثاء المقبل، تستضيف 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر وهم، الفنان لطفي لبيب سلاح المشاة، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية والفنان سامي عبد الحليم مشاه ميكانيكا.

خلال الحلقة يستعرض الفنانين ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكي النجوم الأربعة قصص وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث. 

كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.

حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر

حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
حلقة صاحبة السعادة عن نصر أكتوبر
الإعلامية والفنانة إسعاد يونس إسعاد يونس صاحبة السعادة DMC نصر أكتوبر ١٩٧٣ نصر أكتوبر لذكرى الخمسين لنصر أكتوبر حرب اكتوبر لطفي لبيب أحمد فؤاد سليم حسن العدل سامي عبد الحليم

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