جهود مصرية وعربية ودولية لتعزيز مكانة المرأة فى المجتمعات

أوضحت الإعلامية أمل الحنّاوي، تفاصيل جهود الدولة المصرية والعربية والدولية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمعات، قائلة:" إن مكانة المرأة باتت أساسية في كافة مجتمعاتنا، فهي عمود الخيمة الرئيسي داخل كل دولة؛ سواء كانت عربيّة أو غير عربية".

وأضافت الحنّاوي خلال تقديمها برنامج "عن قرب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجميع يحرص على تمكين المرأة ومشاركاتها في عملية صنع القرار السياسي والمجتمعي والاقتصادي والتنموي.

وأوضحت أن الأمم المتحدة، منذ منتصف القرن الماضي على إقامة المؤتمرات وإصدار الإعلانات وتوقيع الاتفاقيات، التي تعمل على تأمين حقوق المرأة التي تلزم بموجبها الدول المنتمية إلى عضوية الأمم المتحدة على التوقيع عليها وتنفيذها بمعزل عن قوانين هذه الدول وتشريعاتها.

أهم الاتفاقيات المدافعة عن حقوق المرأة

وأشارت إلى أن من أهم تلك الاتفاقيات المدافعة عن حقوق المرأة هي اتفاقية "سيداو" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر عام 1997م، تحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي عام 1995م، عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بيكين، وطالب المشاركون خلاله صراحة بتمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة.