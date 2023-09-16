السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للحوار الوطنى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022 هو صاحب فكرة الحوار الوطني وأطلق الدعوة للحوار، وتحدث عنها مرات عدة.

الرئيس السيسي قال أي توصيات هتوصل لي من الحوار الوطني هوافق عليها فورًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الداعم الأكبر للحوار الوطني، دائمًا يتحدث عنه، وفي مؤتمر الشباب علق على مداخلة محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وقال "أي توصيات هتوصل لي هوافق عليها فورًا".

وأوضح عماد الدين، أن كلام الرئيس السيسي، يعني أن الحوار الوطني عمل حالة حقيقية في المجتمع، ونقاش سياسي حقيقي، والناس أصبحت تتفق حتى على الاختلاف، ورغم وجود بعض الأصوات الزاعقة والشاردة، لكن كتلة أساسية تتحدث بمنطق وعقل.

وأردف: "مع استبعاد القوى الإرهابية والقوى غير المعترفة بالدستور، يمكن التناقش، والمشاكل لن تنتهي بين يوم ليلة، لكن دعم وتشجيع الحوار الوطني مفيد للجميع".

السيسي الباز محمد الباز الحوار الوطنى عماد الدين حسين

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