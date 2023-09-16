مسئول سابق بالجامعة العربية: الشرق الأوسط سيتعرض للمزيد من الكوارث الطبيعية

قال جمال جاب الله، مسئول سابق في الجامعة العربية، إن الشرق الأوسط سيتعرض للمزيد من الكوارث الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جاب الله في حديثة لقناة "القاهرة الإخبارية" أنه وفقًا للدراسات العلمية التي أجريت في هذا المجال، تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق الساخنة والتي ستتعرض وفق هذه الدراسات لتداعيات مناخية متطرفة.

جمال جاب الله: تداعيات تغير المناخ أصبحت واضحة للعيان

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هشة، مؤكدًا أن سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدفعون ثمن ما قامت به الدول المتقدمة في هذا المجال.

وتابع: "الدول المتقدمة المتسببة في التغيرات المناخية لا تريد تقديم المساعدة اللازمة التي تعهدت بها من أجل التكيف مع تلك الظاهرة".

وأكد أن تداعيات تغير المناخ أصبحت واضحة للعيان، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط أيضًا ضحية الصراع العالمي على المصالح الاقتصادية.