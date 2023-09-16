جيريمي دوكو يتحدث عن مواقف "واحد ضد واحد" وهدفه ضد وست هام

تحدث جيريمي دوكو، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن انتصار فريقه على وست هام يونايتد في مباراة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على مضيفه وست هام يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جيريمي دوكو يتحدث عن فوز مانشستر سيتي ضد وست هام



وقال دوكو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب المباراة: "أعتقد أننا تفاعلنا مع المباراة بشكل جيد وأتيحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول بدون التسجيل ولكننا واصلنا المحاولة، وهم "وست هام" سجلوا وكان لدي لمسة سيئة لذا كنت محبط، ولكننا واصلنا اللعب وبعد ذلك سجلنا 3 أهداف وخضنا مباراة جيدة".



ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه الفوز الخامس على التوالي.



وعن تسجيله هدفًا في مباراة اليوم، أجاب: "هدف اليوم يعني لي الكثير خاصة بعد الهدف الذي سجله وست هام في مرمان لأنه جاء بسبب خطأ مني، أردت أن أفعل شيئًا جيدًا في المقابل، وساعدت الفريق وهذا أمر يسعدني".



وأكمل: "استمتعت باللعب في مواقف واحد ضد واحد، المدير الفني طلب مني أن أحاول جلب الكثير من اللاعبين إلي وهذا ما حدث، استمتعت بالمباراة ضد كوفال، وجوارديولا قال في أنني كنت خجولًا في المباراة الأولى ولكن الآن لست كذلك كما قال، كنت أقل خجلًا اليوم".