"الإسكندراني".. بما وصفت نجلة أسامة أنور عكاشة الفنان أحمد العوضي؟

تحمست الإذاعية نسرين، نجلة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة لخروج سيناريو فيلم "الإسكندراني" للنور بعدما كتب لفترة طويلة، ليكون الفيلم من إخراج خالد يوسف، الذي وصفته بالمخرج المتمكن من أدواته، قائلًة: "مكنتش هخرجه لأي مخرج والسلام، لازم يكون له اسمه زي المخرج خالد يوسف".

وتابعت نجلة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "لو والدي كان عايش وقت اختيار أبطال فيلم الإسكندراني، كان هيكون مبسوط باختيار أبطال العمل، خاصًة أن الفنان أحمد العوضي، كان والدي سيرى فيه أن الشخص صاحب الملامح المصرية جدًا، والقريب من الناس ومنهم، في كثير من الأشياء، بالإضافة إلى أنه ممثل جيد، ويعرف جيدًا كيف يجسد الشخصية التي سيلعبها".

ويواصل المخرج خالد يوسف، تصوير العمل في مدينة الإسكندرية، بعد انتهاء تصوير عدد من المشاهد في القاهرة بالتحديد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي بدأت في مطلع الأسبوع الماضي، حيث يجري معاينات استعدادًا لنقل التصوير هناك للتصوير على الكورنيش ولوكيشانات أخرى، يقوم بترتيبها منذ مطلع هذا الأسبوع الجاري.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، الذي سيعود للسينما من خلال هذا العمل الفني من بطولته المطلقة، وتشاركه البطولة الفنانة زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

فيلم "الإسكندراني"

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم "الإسكندراني"، مأخوذ عن سيناريو خاص بالكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وليست رواية كما تداول البعض، وهو من بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير في الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير في إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.