أشرف عبد الشافي يقود "مئوية فنان الشعب سيد درويش" بنقابة المهندسين (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة للمهندسين؛ احتفالية فنية بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش، ويقدم للاحتفالية الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبد الشافي، بحضور الدكتور ماجد سليمان أستاذ العود بمعهد الموسيقى العربية، والفنان محمد ربيع، إلى جانب حضور خاص وحكايات لفريق «مساحة لفنون الحكي».

مئوية فنان الشعب سيد درويش

وشارك في الغناء كل من محمد ربيع فرقة تراث سيد درويش، والدكتور ماجد سليمان، ونماذج من المبدعين الجدد حيث أحيوا تراث خالد الذكر وفنان الشعب سيد درويش.

مئوية فنان الشعب سيد درويش

احتفالات بمئوية سيد درويش

جدير بالذكر أن مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، يستضيف حفلًا فنيًا لفرقة "تراث سيد درويش"، والتابعة لجمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش" بالثامنة مساء غدً الأحد.

مئوية فنان الشعب سيد درويش

ونظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة، حيث تُقيم الدار معرِضًا وثائقيًا ببهو المجلس الأعلى للثقافة، يتضمن أهم ما كُتب عن الفنان "سيد درويش" في الصحف والمجلات والدوريات - إبان حياته وبعد رحيله.

مئوية فنان الشعب سيد درويش

وأقامت أوبرا الإسكندرية حفلا لفصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، اليوم السبت، وتقيم حفلا لفرقة الأوبرا للموسيقى والغناء العربي على مسرح "سيد درويش"، 21 سبتمبر، وحفلا لفرقة تراث سيد درويش، 23 سبتمبر، وصالونا ثقافيا يتحدث عن السيرة الذاتية لفنان الشعب يضم عرضًا فنيًا لبعض أغانيه والحديث عن تاريخ كل أغنية، كما يعرض نادي السينما فيلم "بصمات"، عن السيرة الذاتية لسيد درويش، ويستضيف نخبة من المتخصصين لعرض تاريخ وأعمال فنان الشعب، وذلك يوم 27 سبتمبر.