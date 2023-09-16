للاطلاع على حجم الأضرار.. رئيس النواب الليبي يجري جولة تفقدية لمدينة درنة

صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قام صباح اليوم، بجولة تفقدية لمدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التي اجتاحتها الأسبوع الماضي، و تقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة .

كما اجتمع صالح خلال جولته بالمدينة مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية وتم مناقشة المتطلبات اللازمة للبلدية، مؤكدا حرصه على توفير كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة وتوفير المتطلبات الضرورية للمدينة والمناطق المجاورة لها.

وأجرى صالح، جولة تفقدية في مدينة القبة، للاطلاع على أوضاع النازحين من مدينة درنة، ومتابعة احتياجاتهم، والوقوف على سير العمل في أماكن تجميع الإغاثة، وكذلك تفقد الأماكن المخصصة للنازحين داخل المدينة، والاطلاع على ظروفهم المعيشية، واحتياجاتهم الأساسية، ووجه بتوفير الدعم اللازم لهم.

كما أجرى رئيس النواب الليبي زيارة لمستشفى القبة، وأطلع على أوضاع المصابين متمنيا الشفاء العاجل لهم.

كما أشاد صالح بالجهود المبذولة في مراكز توزيع المساعدات على النازحين، ووجه بتوفير المزيد من الدعم اللازم لاستمرار عمل هذه المراكز.

"الوطني الليبي لمكافحة الأمراض" يعلن حالة الطوارئ بالمدن الليبية المنكوبة لمدة عام

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة جراء إعصار “دانيال” لمدة عام كامل.

جاء هذا القرار بعد أن قال مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، إنه يجب إعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في المدن المنكوبة كافة، لافتا إلى أن هناك نقصا في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة.

في السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في ليبيا، بأن هناك انقطاعا في بعض الطرق وخدمات الهاتف، الأمر الذي يعيق جهود الإغاثة، مؤكدا أن حجم الكارثة في مناطق الإعصار كبير جدا ويفوق القدرات الليبية وهناك حاجة لدعم دولي، وليس هناك بعد العدد النهائي للقتلى والمفقودين.