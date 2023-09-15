الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النواب الليبى: فيضانات "دانيال" جرفت أراضى ومساكن مدينة درنة

فتحي المريمي
فتحي المريمي

وجّه مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، الشكر لمصر حكومة وشعبًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم المساعدات للشعب الليبي، إثر نكبة الإعصار دانيال.

البرلمان أعد ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار

وقال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن حجم كارثة الفيضانات على ليبيا كبير جدًا، حيث جرفت العديد من المساكن والمزارع والأراضي، موضحًا أن البرلمان أعد ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمواجهة كارثة الفيضانات في المدن المتضررة.

المريمي: نحتاج لتدخل الشركات العالمية لإعادة إعمار درنة 

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، مدينة درنة انقسمت إلى مدينة شرقية وأخرى غربية ومسارات الشوارع تهدمت جراء الفيضانات الماضية، متابعًا: "نحتاج إلى شركات عالمية متخصصة لإعادة إعمار درنة وبناء الجسور التي تهدمت إثر الفيضانات"، مؤكدًا أن المدن والقرى والمجاورة لدرنة على استعداد لاستضافة العائلات النازحة إثر الفيضانات.

جلسة برلمان ليبيا

وعقد أمس مجلس النواب الليبي جلسته الطارئة، برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وقال عبدالله بلحيق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي إن مجلس النواب صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه من قبل القائد العام للقوات المسلحة تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة، وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

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