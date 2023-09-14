مناقشة قانون ميزانية الطوارئ.. تفاصيل جلسة مجلس النواب الليبي

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الطارئة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وشرع النواب الليبي في جلسة اليوم بعد الوقوف دقيقة؛ حداداً على أرواح الذين قضوا نحبهم جراء الإعصار المدمر في مناقشة قانون ميزانية الطوارئ الخاص بهذه الكارثة.

تفاصيل جلسة مجلس النواب

وقال عبد الله بلحيق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي إن مجلس النواب صوّت بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.

وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة يتم ترشيحه من قبل القائد العام للقوات المسلحة تتولى هذه اللجنة فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والاشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور او تقصير من أي جهة كانت.

تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.

استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وتكليف جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب، وبذلك رفعت الجلسة.

الفيضانات الكارثية

وطلب كبار السياسيين من النائب العام الليبي إطلاق تحقيق عاجل في الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك في مزاعم بأن المسؤولين المحليين فرضوا حظر التجول في الليلة التي ضربت فيها العاصفة دانيال، ما تسبب في انهيار سدين ساءت صيانتهما.

ويعتقد المسؤولين في مدينة درنة الساحلية الأكثر تضرراً من الفيضانات، ومن بينهم رئيس البلدية عبد المنعم الغيثي، أن 20 ألف شخص ربما لقوا حتفهم، كما ان هذه تقديرات وليست إحصاء للجثث أو أرقام مؤكدة من قبل وكالات الأمم المتحدة، وتأكد مقتل ما لا يقل عن 5200 شخص.