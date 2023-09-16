افتتاح كنيسة قبطية جديدة بإيبارشية منفلوط برئاسة الأنبا ثاوفيلوس

صلى نيافة الأنبا ثافيلوس أسقف إيبارشية منفلوط، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمنفلوط، وافتتح نيافته كنيسة الشهيدين أبانوب وونس، الكائنة داخل الكنيسة ذاتها.

ويأتي افتتاح الكنيسة في إطار التعمير الروحي ، والرعوي بإيبارشية منفلوط ، لدعم الأقباط روحيا.

ملتقى الشباب الخامس بالوادي الجديد:

نظمت خدمة الشباب بإيبارشية الوادي الجديد والواحات ملتقى الشباب الخامس تحت عنوان "اوعى تصدق" ببيت القديس مار مرقس بأبو تلات بالإسكندرية.

وتضمن الملتقى مجموعات عمل وفقرات ترفيهية، وحاضر الملتقى أصحاب النيافة:

الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، والأنبا رافائيل أسقف عام قطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا ميخائيل أسقف عام قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي وتوابعها، وحضره عدد من الآباء الكهنة.

كما صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي القداس الإلهي، أمس، في كنيسة السيدة العذراء بقرية منشية منبال التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من أيقونات الكنيسة و ٢ كرسي مذبح لخدمة مذابح الكنيسة ذاتها.