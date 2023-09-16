السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية فتحى عبدالوهاب فى "الحشاشين"

الفنان فتحي عبد الوهاب
الفنان فتحي عبد الوهاب

استأنف أبطال وصناع عمل مسلسل الحشاشين والذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2024، التصوير منذ فترة بعد تأجيله من العام الماضي، والذي سيكون بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان فتحي عبد الوهاب.

 

تفاصيل شخصية فتحي الوهاب 

ويجسد  الفنان فتحي عبد الوهاب، شخصية نظام الملك، وهو أحد أشهر وزراء السلاجقة، كان وزيرا لألب أرسلان وابنه ملكشاه، لم يكن وزيرًا لامعًا وسياسيًّا ماهرًا فحسب؛ بل كان داعيًا للعلم والأدب محبًّا لهما.

 

مسلسلات رمضان 2024

ويتم تصوير مشاهد مسلسل “الحشاشين” فى دولة كازاخستان بعدما سافر المخرج بيتر ميمى وفريق الإنتاج إلى هناك لمعاينة أماكن التصوير والانتهاء من جميع الأمور قبل التحاق الفنانين بهم هناك.

 

أبطال مسلسل الحشاشين 2024

ويشارك في مسلسل الحشاشين، عدد كبير من نجوم الفن منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وميرنا نور الدين ونور إيهاب وأمير المصري، نور محمود، أحمد كشك وغيرهم ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميمي.

 

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تفاصيل مسلسل الحشاشين لعام 2024

"الحشاشين" هي واحدة من أهم الطوائف في التاريخ الإسلامي، وهي التي حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب عام 1176، وهي التي أعلن السيناريست عبدالرحيم كمال من فترة عن أن عمله الدرامي المقبل يدور حولها.

 

أحدث أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب في مسلسل "سوق الكانتو" الذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2023، مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

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