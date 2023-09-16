رامى صبرى يحيى حفلًا غنائيًا بالإسكندرية.. 28 سبتمبر

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك وسط جمهوره داخل أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم "رامي" لجمهوره خلال الحفل مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "ملك الفرفشة، كعب عالي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، إنتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطّبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

وكان النجم رامي صبري أحيا يوم 7 سبتمبر الماضي حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة شبين الكوم بمحافظة المنوفية وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا.