السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

عميد زراعة المنيا الأسبق: 300 مشروع زراعى من أهم إنجازات الرئيس السيسى

300 مشروع زراعي
300 مشروع زراعي

قال الدكتور عادل عبدالله عبدالغني الأستاذ بكلية الزراعة والعميد الأسبق لكلية الزراعة بجامعة المنيا لو تكلمنا عن الإنجازات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية سنجد مشروعات كثيرة جدًا في مجال الزراعة تمت وأقيمت في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات  تقدر بحوالي 300 مشروع زراعي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة المنيا أن من هذه المشروعات علي سبيل المثال لا الحصر مشروع غليون للأسماك والذي يعد واحدًا من المشروعات العملاقة والضخمة والتي أقيمت  في مصر، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني لتحسين السلالات والذي بدأ في تحسين السلالات ومشروع التسمين في محافظة الفيوم والذي يعد أحد المشروعات المهمة والضرورية لأنها يساعد  في توفير اللحوم، مشيرًا إلى أن الزراعة والأراضي الزراعية كانت توجد علي مساحة 6 ملايين فدان في السابق، وأصبحت الآن 10 ملايين و500 ألف فدان وهو ما حدث في عهد التطور والتقدم في مجال الزراعة أثناء فترة تولي الرئيس السيسي حكم مصر.

وأشار الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة الأسبق أن هناك مشروع تبطين الترع والذي يقوم بتوفير المياه بجانب المعالجة الثلاثية والثنائية التي تتم في النهر العظيم والذي يبلغ طوله 187 كيلو ويصل حتى سيناء ويخلق مجتمعات عمرانية جديدة في شمال ووسط سيناء، مشيرًا إلى أن هذه أمثلة لهذه المشروعات العملاقة ومنها أيضًا توشكى والتطور الذي حدث في توشكى منذ فترة طويلة منذ وجود الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والذي بدأ العمل في توشكى كان قد توقف العمل فيها بسبب عدم القدرة على توصيل المياه لباقي الأراضي الصحراوية بتوشكى والآن أصبحت من الأراضي الزراعية المهمة في مصر.

المنيا عميد كلية الزراعة الأسبق جامعة المنيا 300 مشروع زراعي أهم إنجازات الرئيس السيسي الدكتور عادل عبدالله عميد زراعة الأسبق

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